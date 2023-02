Bucciantini: “Inter anche ieri dominante. Lautaro leader, giusto sia il capitano”

"L’Inter ieri ha dimostrato di stare molto bene. L’Inter non la tieni in campo, se si mette a dominare si prende tutto il campo. Non sempre è efficace come occasioni, ma l’Inter già dal post Udine c’è. L’Inter fa vedere tutta la sua forza, ma perde e pareggia troppe partite ancora. Questa è la differenza con il Napoli al momento, nonostante la vittoria nello scontro diretto dei nerazzurri. Mi ricordo solo un paio di partite sbagliate da Lautaro, dà tutto in campo. A volte magari sbaglia qualche gol, ma è un leader. Giustamente è il capitano", le sue parole.