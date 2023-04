Bucciantini: “L’Inter di oggi ci va in Champions League, ha fatto un partitone”

Intervenuto in collegamento con Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter di oggi sulla Lazio: "L'Inter di oggi ci va in Champions, ha fatto un partitone. Per la Champions sono squadre che mancano di continuità, se calano non mantengono: non vanno per inerzia. Ma l'Inter di oggi ci va, oggi la metto sul podio delle partite dell'anno con la Supercoppa e il Barcellona.