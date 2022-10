Bucciantini: “Lautaro? Prima del Sassuolo ha avuto un problema più grave”

Questo il suo pensiero: "Il Lautaro che non tira in porta è un problema. In 2 partite su 4 non è riuscito a tirare. Ieri ha avuto le occasioni ed è un altro tipo di problema, meno importante perché prima o poi i gol li fa perché li sa fare. Ieri ha sbagliato i gol: secondo me è più importante sbagliare gol che non tirare".