Bucciantini: “Napoli dietro Inter e Juventus. Gattuso ha preso squadra disastrata”

Le considerazioni del noto giornalista a proposito della squadra azzurra ora costretta a rincorrere

Intervenuto ai microfoni di Radio 1 Station, Marco Bucciantini ha parlato del Napoli. Questo il parere sul momento degli azzurri e il confronto con le altre big del campionato: "Q uando è arrivato Rino, il Napoli era disastrato. Lui ha saputo riprendere in mano il gruppo, quindi, qualora dovesse andare via, lascerà un Napoli migliore di quello che ha trovato al suo arrivo. Senza dimenticare che ha anche vinto una Coppa Italia. Fino a pochi mesi fa, si parlava di rinnovo, è bastato poco per far cambiare radicalmente idea sia alla società che alla piazza Non contesto l’operato di De Laurentiis, ma non accetto la scusa che Gattuso sia stato incompreso.

Il Napoli post-Sarri doveva dimostrare tanto con l’arrivo di Ancelotti, ma non è stato così né per il calcio espresso né per i risultati. L’epoca Sarri è stata molto importante, un momento magico ed irripetibile, anche se non ha portato trofei. Maurizio ha dimostrato che vincere non è l’unica cosa che conta. Non ha vinto nulla alla guida degli azzurri, ma si continua a parlare di quanto fatto dalla sua squadra. Ritornando alla situazione attuale, con qualche errore in meno, credo che la squadra di De Laurentiis non avrà problemi ad arrivare al terzo posto, la vedo dietro solo ad Inter e Juventus".