Bucciantini: “Buttare la palla fuori? Restare a terra era diventato antisportivo”

L'opinione del giornalista: "Se siamo arrivati a dare una regola ad un comportamento che dovrebbe essere di sportività, è perché era diventato antisportivo restare a terra"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, giornalista, ha detto la sua sul dibattito in merito al fatto di buttare la palla fuori quando c'è un giocatore a terra: "Quando noi giocavamo a calcio, ci fermavamo sempre: se siamo arrivati a dare una regola ad un comportamento che dovrebbe essere di sportività, è perché era diventato antisportivo restare a terra, se ne faceva un uso tattico. Come fai a prendere parte ad una cosa del genere? Che nasce su una mancanza di sportività: come si fa a dire che è antisportivo proseguire se nasce da una mancanza di sportività?".