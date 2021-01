Bucciantini: “Anche il miglior attacco può fare 0-0: nessun processo, l’Inter c’è”

Marco Bucciantini, noto giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il pareggio di ieri della Dacia Arena tra l’Udinese e l’Inter: “L’Udinese è una delle squadre più attente in difesa, ma una fisicità e un’uscita di palla con De Paul, che anche ieri ha fatto vedere quanto farebbe comodo a chi manca tecnica, che la fanno sì che tu debba recuperare palla col portiere, perché quando attaccano vanno fino in fondo al campo. Conte l’ha detto: è mancata qualità, quello che all’Inter manca. Anche il migliore attacco può fare 0-0, non apro un processo: l’Inter c’è“.