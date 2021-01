La vittoria della Roma a Crotone dà vigore alle ambizioni giallorosse. Della squadra di Fonseca, prossima avversaria dell’Inter in campionato, ha parlato Marco Bucciantini. Il noto giornalista ha parlato negli studi di Sky: “La Roma ha la tessera per iscriversi alla lotta scudetto. Lo scontro diretto con l’Inter di domenica prossima è l’occasione per timbrarla”.