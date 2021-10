Bucciantini: “Inter, ecco i sei inamovibili: ma un po’ di turnover va fatto”

Le parole del giornalista: "Barella, Lautaro, Dzeko, Brozovic, De Vrij e Skriniar se stanno bene e camminano giocano"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter: "I cambi Inzaghi li usa molto, alterna le fasce: a volte però non gli riesce e il turnover spaventa un po'. Dumfries non sempre ti dà quella garanzia di affidabilità. Barella, Lautaro, Dzeko, Brozovic, De Vrij e Skriniar se stanno bene e camminano giocano: io non sono contrario ad una base solida. Le energie devi gestirle adesso che ci sono, quando sono finite non le gestisci più: un po' di turnover va fatto".