Bucciantini: “Spalletti? All’Inter ha risolto il circo Icardi. A Napoli ora…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista di Sky. Queste le sue considerazioni su Luciano Spalletti: "Le squadre allenate da Luciano sono sempre arrivate vicine a vincere qualcosa di importante, soprattutto durante l'esperienza all'Inter. Spalletti ha risolto la situazione Icardi, il circo creato intorno all'argentino. Gli auguro di vincere solo per rimuovere la propria etichetta, perché è un grande allenatore. Attualmente è un artista soddisfatto per il suo quadro realizzato, sulla tela ci sono elementi anche migliori rispetto a quelli creati. Ha il fuoco dell'artista, vuole vedere il quadro perfetto. Se tutto questo gli permette di rimuovere quell'etichette di dosso proprio nella squadra azzurra, deciderà di restare lì. Se qualcuno può scegliere una piazza dove poter vincere un campionato, opterebbe proprio per Napoli per la gloria che conquisterebbe".