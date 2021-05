Bucciantini: “Faccio il tifo per Sarri. Non è l’Inter del Triplete, squadra in crescita”

Dell'addio di Conte e del possibile sostituto sulla panchina dell'Inter ha parlato il giornalista Marco Bucciantini durante il pomeriggio di Sky Sport

"La minaccia era trovarselo sulla panchina della Juve. Bisogna trovare il primo uomo che per mantenere il sistema accetta di abbassare le quote. Ci sono gesti che generano molto. Conte ha perso l'occasione di essere l'uomo nuovo e di conservare la sua immagine nelle feste, non si può far finta di capire che questo sistema così non possa andare avanti. Sarri? Sono curioso di questo crush. Al Chelsea si sono avvicendati e hanno vinto entrambi. Io faccio il tifo per Sarri. Inzaghi visto il modulo poteva essere una scelta conservativa. Nel 2010 era una squadra che era arrivata al massimo, questa è una squadra in crescita. Puoi perderne uno, ma se gli altri continuano a migliorare può essere che a settembre sei più forte. Questa non è l'Inter del Triplete, è un punto di partenza. All'Inter c'è la consapevolezza di voler dimostrare che il progetto va avanti e non è finito".