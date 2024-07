Il grave infortunio rimediato da Tajon Buchanan cambia i piani dell'Inter: la dirigenza nerazzurra sta valutando l'ipotesi di tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno , ma un'altra conseguenza riguarda Denzel Dumfries. L'olandese non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nell'estate del 2025, e una sua cessione era tutt'altro che impossibile. La situazione ora può cambiare, come scrive il Corriere dello Sport: "Al momento, non ci sono nomi o obiettivi già individuati. Se ne parlerà in maniera approfondita la prossima settimana, quando sarà a Milano anche Inzaghi, tra i più preoccupati e dispiaciuti una volta informato dell'accaduto. Nel frattempo, però, si possono studiare e definire strategie. Anche perché nel reparto esterni c'era già un punto interrogativo, ovvero quello legato al rinnovo di Dumfries".

"Evidentemente, l'Inter farà di tutto per arrivare ad un accordo. Le manovre mercantili, infatti, diverrebbero assai più complicate se i laterali dovessero diventare due. Un motivo in più per credere che Dumfries possa restare anche senza rinnovo. Ad ogni modo, con il presupposto della permanenza di Dumfries, il club nerazzurro punterà ad un esterno mancino, oppure su un profilo che sia in grado di agire su entrambe le fasce. Determinanti anche le caratteristiche tecniche, che dovranno essere in tutto e per tutto simili a quelle di Buchanan. Vale a dire che serve un elemento veloce e rapido, abile nell'uno contro uno e nel creare superiorità. La condizione ancora più vincolante, però, è che dovrà costare poco o nulla".