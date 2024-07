"Detto ciò, l’Inter deve capire come intervenire, se puntando su un giocatore svincolato, se cercare un prestito oppure - al momento la soluzione meno “votata” - smistare il budget per l’investimento su Gudmundsson su un esterno più caro, come Ndoye del Bologna (primo nome sulla lista in caso di cessione di Dumfries). Dunque, sul fronte low-cost fra gli svincolati più interessanti c'è Marcos Alonso, spagnolo ex Fiorentina, liberato dal Barcellona. L'Inter lo aveva cercato anni fa, darebbe una mano anche come terzo di difesa e sui calci piazzati. Meno valida l'opzione Kurzawa (ex Psg). Fra le occasioni in prestito, valutazioni su un ex come Joao Cancelo: contratto fino al 2027 col Manchester City, reduce dai prestiti a Bayern e Barcellona, sarebbe un jolly su entrambe le fasce, ma difficile da lasciare poi in panchina. Jolly che potrebbe essere anche... Perisic. L'età non è dalla sua, ma il croato tornerebbe volentieri e ha inviato diversi segnali negli ultimi mesi. Ora si è aperta una porticina, ma l'Inter prende tempo".