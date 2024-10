Si avvicina il giorno del rientro in campo per Tajon Buchanan : l'esterno canadese sta proseguendo ad allenarsi con il suo programma personalizzato ad Appiano Gentile, ed è ormai sulla via del pieno recupero. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Tajon Buchanan vede il rientro in gruppo, dopo una attesa lunga tre mesi".

"Buchanan è ormai un giocatore pienamente recuperato: ieri ha lavorato a parte come Barella, ma la situazione sarà monitorata quotidianamente e Inzaghi potrebbe convocarlo per la sfida del 20 ottobre in casa della Roma, alla ripresa dalla sosta per le nazionali, oppure tre giorni dopo, in occasione della trasferta di Champions a Berna contro lo Young Boys".