Budel: “Scudetto? Juve e Inter torneranno: ecco cosa manca rispetto a Milan e Napoli”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Budel, ex calciatore e opinionista. Queste le sue considerazioni sulla lotta scudetto: "Milan e Napoli sono più avanti rispetto alle altre. Juve e Inter torneranno perché il campionato è ancora lungo, ma hanno qualcosa in meno per mentalità. Il Napoli? In questo momento sta un po’ sorprendendo, non pensavo che partisse con questa convinzione. Il fatto di essere partiti senza i fari puntati può aver fatto lavorare meglio la squadra e senza responsabilità. Sono stati presi anche giocatori giovani, Koulibaly è stata la mancanza più grande, anche se Kim sta giocando bene. Kvaratskhelia? Non giocava in un campionato importante, è stato bravo chi l’ha portato e chi l’ha scoperto. Bravo il Napoli ad aver puntato su questo ragazzo. Potrebbe mancare di continuità perché è molto giovane, ma è forte".