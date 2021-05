Budel: “Inter solida ma non entusiasma. Spalletti? Con De Laurentiis..”

Così l'ex calciatore a proposito di alcuni tra i temi che tengono banco in Serie A negli ultimi giorni

Alessandro Budel, ex calciatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni de 'Il Sogno Nel Cuore', trasmissione in onda su 1 Station Radio. Queste alcune tra le sue considerazioni: “Da prodotto del settore giovanile del Milan, mi rendo conto che poche società investono sui ragazzi. In Italia l’Atalanta è l’unica che lo sta facendo da anni, e sta ottenendo frutti importanti. I bergamaschi, insieme al Napoli, propongono il calcio più divertente. L’Inter è solida ma non si può dire che entusiasmi"