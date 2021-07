Buffon: “Juve può tornare a vincere il campionato. Non è stata annata deludente”

Intervistato da Sky Sport, l'ex portiere della Juve ora al Parma Buffon ha parlato della passata stagione

"Credo che la Juve sia una squadra che ha tutte le carte in regola per tornare a vincere in campionato. Lo scorso anno si parla di delusione ma abbiamo vinto la Coppa Italia, la Supercoppa, ci siamo qualificati per la Champions. Non mi sembra proprio un'annata deludente. Chiaramente quando sei la Juve le aspettative sono sempre totali e di massimo livello. Quello che verrà richiesto al mister sarà di rivincere il campionato e nessuno come lui conosce e sa di cosa ha bisogno la Juve per tornare a primeggiare. Bonucci e Chiellini non sono delle sorprese, sono dei punti di riferimento. Ogni Nazionale che si rispetti ha per forza bisogno dell'esperienza. Verratti è un campione, Jorginho sta dimostrando di essere un giocatore di grandissimo livello. In mezzo a questo le due più grandi sorprese per me sono Chiesa e Donnarumma".