GdS – Buffon ci ricasca: bestemmia al gol di Lautaro in Inter-Juve. Scatta il deferimento?

Gigi Buffon ci ricasca. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il portiere bianconero – già deferito per una bestemmia durante Parma-Juve dello scorso 19 dicembre – sarebbe di nuovo stato protagonista di una espressione blasfema nella gara di martedì sera contro l’Inter, arrivata dopo il gol di Lautaro Martinez per il momentaneo vantaggio dell’Inter.

Con l’assenza del pubblico, la bestemmia è stata intercettata dai microfoni a bordocampo. La Rosea spiega: “La Procura federale seguirà il normale iter: attende i referti arbitrali del match e eventuali responsi del Giudice Sportivo (anche se non pare che Calvarese abbia ravvisato l’espressione) per poi valutare un eventuale deferimento“.