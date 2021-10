Buffon: “Juve squadra che va presa con le pinze. Chiellini? Bravi professori non smettono”

Intervistato da Amazon Prime, il portiere del Parma ex Juve ha parlato della sua scelta e dei suoi ex compagni

"Parma parte importantissima della mia vita. Ho avuto offerte anche molto belle, ma questa era la mia sfida. La Juve è una squadra e una società che va presa con le pinze, quando pensi che la testa sia schiacciata arriva il colpo di coda. Chiellini comincia a essere grande ma è sempre due spanne sopra gli altri, non capisco perché dovrebbe smettere di giocare. I bravi professori non vanno mandati in pensione, magari insegnano un pochino meno, ma non smettono".