Buffon: “La Juventus è forte, può recuperare. E Allegri ha tutto per riuscirci”

Intervenuto a Sky Sport per commentare la sconfitta del Parma, Gianluigi Buffon ha commentato così anche le difficoltà della Juventus

Intervenuto a Sky Sport per commentare la sconfitta del suo Parma contro la Cremonese in Serie B, Gianluigi Buffon ha commentato così anche le difficoltà della Juventus , sua ex squadra:

"Quando ci sono tanti cambiamenti, può capitare che ci siano delle difficoltà, ma la Juventus ha una rosa talmente forte che è in grado di recuperare i punti che attualmente ha di svantaggio e un allenatore, Massimiliano Allegri, che conosce a menadito il mondo Juve e che sa quel che deve fare per riportare la squadra in alto. Sono andato via per rispetto per me stesso, perché mi sembrava un peccato stare in panchina. Sono stato educato con tutti e ho pensato fosse la scelta migliore".