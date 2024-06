Dobbiamo vedere con occhi propositivi le cose buone ma dobbiamo vedere anche quelle che non vanno", ha detto Buffon

"Per l'Europeo abbiamo sensazioni bellissime, se non fosse così sarebbe meglio non partire": così Gigi Buffon, oggi a Solomeo (Perugia), a margine del Golden Boy, l'evento targato Tuttosport.