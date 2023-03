Buffon: “Rimanere in Serie B in quel momento della Juventus è stato da matti”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, il portiere del Parma Gigi Buffon ha raccontato così un retroscena del suo passato: "Rimanere in Serie B in quel momento della Juventus è da matti, lo so. Perso un Pallone d’Oro? No, dai, questo no. Per me non è mai stato un problema e anzi, Cannavaro da capitano si è meritato quel riconoscimento. Lo potevo vincere io, Henry, Zidane… Ma va benissimo Fabio, se lo è meritato”, le parole del portiere attualmente al Parma.