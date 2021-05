Buffon: “Scudetto dell’Inter? Non mi ha stupito: conosco perfettamente Conte”

Le parole del portiere bianconero: "Lo scudetto dell'Inter non mi ha stupito, perché conosco alla perfezione Antonio Conte e il suo credo"

Intervenuto ai microfoni di GQ, Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato così della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter: «Lo scudetto dell'Inter non mi ha stupito, perché conosco alla perfezione Antonio Conte e il suo credo. Nel momento in cui un giocatore decide di seguirlo con convinzione, e non credo che ci sia altra scelta perché o lo segui con convinzione o sei fuori dal progetto (ride, ndr), in un periodo lungo come i dieci mesi del campionato hai tante possibilità per poter vincere, e la conferma l'abbiamo avuta».