Buffon: “L’Inter non è una sorpresa per me, corsa su di loro. Valore altissimo, pari al nostro”

Il portiere della Juve ha parlato a Sky Sport dopo la sfida vinta dai bianconeri questa sera contro il Crotone

"L'Inter squadra su cui fare rincorsa? Sicuramente, non è una sorpresa per me. Per me la sorpresa era che non dimostrava quello che vale e quello è il valore della squadra, dell'allenatore. Valore altissimo, pari al nostro".