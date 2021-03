Bulgaria-Italia, la probabile azzurra: Mancini cambia tanto. Barella…

Le scelte del commissario tecnico azzurro per l'impegno di domani sera dell'Italia

Torna in campo domani l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri sfideranno in trasferta la Bulgaria in un match che mette in palio punti importanti in chiave qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2022. Ci saranno diverse novità nella formazione titolare rispetto a quella che ha affrontato e battuto l'Irlanda del Nord qualche giorno fa a Parma. In difesa spazio a Di Lorenzo e Acerbi, al posto di Florenzi e Chiellini, quest'ultimo tornato a casa per infortunio, così come Caputo e Berardi. A sinistra ci sarà Spinazzola al posto di Emerson Palmieri, mentre a centrocampo Barella partirà dal 1' (Pellegrini in panchina) al fianco di Pessina, e non Locatelli, e Verratti. In avanti spazio a Chiesa e Belotti dal primo minuto insieme a Lorenzo Insigne. A riportarlo è Rai Sport.