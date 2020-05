Bundesliga, la Bild anticipa le nuove regole: sostituzioni, esultanze e riscaldamento

Sono ore intense per la Bundesliga, che sta organizzando la ripresa del campionato e lavora ad un protocollo al quale tutti i paesi guarderanno con estrema attenzione (nella speranza di potervi attingere). La Bild ha anticipato in esclusiva alcuni passi del documento interno in via di approvazione: “I giocatori saranno sotto i riflettori durante le partite. Per questo dovranno seguire e stare attenti alle seguenti regole. In caso di gol dovranno evitare esultanze di gruppo, applausi e abbracci. Sarà permesso un veloce tocco di gomiti o di piedi. Le sostituzioni dovranno svolgersi senza il contatto delle mani, non si potrà sputare. L’ingresso delle squadre dovrà essere scaglionato. Non ci saranno bambini a bordo campo che accompagnano la squadra, mascotte, nessuna stretta di mano al fischio iniziale e nemmeno le foto di squadra. La permanenza negli spogliatoi dovrà essere ridotta al minimo: 30-40 minuti per il singolo giocatore. L’allenatore potrà togliersi la mascherina per urlare le indicazioni sempre mantenendo un distanziamento di almeno 1,5 metro dalle altre persone. Il giocatore potrà togliere la mascherina durante il riscaldamento”.