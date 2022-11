Inter, auguri di buon compleanno a Brehme: “Il prototipo del terzino moderno”

L'ex difensore tedesco compie oggi 62 anni: arrivato a Milano nel 1988, ha collezionato 154 presenze e 12 reti in nerazzurro

Il prototipo del terzino moderno. Andy Brehme è sicuramente stato uno dei terzini più duttili e tecnici degli anni '80-'90. Apprezzato per il suo dinamismo si è distinto anche per la sua spiccata vena offensiva e per la sua abilità nei calci piazzati. Nelle stagioni all'Inter ha dimostrato anche personalità e intelligenza tattica. Arrivato nel 1988, ha collezionato 154 presenze, segnando 12 reti. È stato uno dei protagonisti dell'Inter dei Record con cui ha vinto oltre allo Scudetto anche una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana.