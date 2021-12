Inter, buon compleanno a Pagliuca: “Parate, personalità e garanzia nei derby”

L'ex portiere, 234 partite con la maglia nerazzurra e membro della Hall of Fame interista, compie oggi 55 anni

Da pochi giorni è diventato il primo vincitore dell'edizione 2021 della Hall of Fame. Arrivato all'Inter nell'estate del 1994 con il difficile compito di sostituire l'Uomo Ragno Walter Zenga è sceso in campo per 234 partite con la maglia dell'Inter. Parate eccezionali e tanta personalità, così Pagliuca ha conquistato i tifosi, collezionando anche una particolare statistica: 10 derby di campionato senza mai una sconfitta.