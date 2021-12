Inter, auguri di buon compleanno a Toldo: “233 presenze, passione e dedizione”

L'ex portiere, 1 Champions League, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane in nerazzurro, compie oggi 50 anni

Tanti auguri a Francesco Toldo, che oggi compie 50 anni! Arrivato all'Inter nell'estate del 2001 ha difeso la porta nerazzurra in 233 occasioni, conquistando 1 Champions League, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane ed entrando di diritto nella Hall of Fame di FC Internazionale Milano nella seconda edizione, succedendo a Walter Zenga grazie alla passione e dedizione sempre dimostrata in campo.