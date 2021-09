Inter, buone notizie per Inzaghi: Gagliardini è tornato a disposizione

Il centrocampista nerazzurro ha ripreso ad allenarsi in gruppo: sarà convocato per la sfida contro la Sampdoria

Simone Inzaghi può sorridere: Roberto Gagliardini ha pienamente recuperato dall'infortunio che o ha costretto ai box durante la preparazione estiva, ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista dell'Inter, come scrive Tuttosport, potrà già essere convocato per la gara contro la Sampdoria: "Solo buone notizie per Simone Inzaghi. Nella seduta di ieri Roberto Gagliardini, tornato in gruppo alla ripresa degli allenamenti di mercoledì, ha dimostrato di essere ormai pienamente recuperato. Il centrocampista ex Atalanta dovrà trovare la miglior condizione, ma non ci sono ormai dubbi sul suo ritorno nella lista dei convocati per la partita contro la Sampdoria, dopo la sosta delle Nazionali".