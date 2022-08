Inter, buone notizie da Mkhitaryan: ecco quando potrebbe tornare a disposizione

Simone Inzaghi può sorridere: il risentimento muscolare accusato da Mkhitaryan al termine del match contro il Lecce è meno grave del previsto, tanto che l'armeno potrebbe presto tornare a disposizione. Così scrive Tuttosport: "I giocatori sono tutti a disposizione, a eccezione di Mkhitaryan. L'armeno aveva accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra dopo essere sceso in campo a Lecce. Per il centrocampista ancora lavoro differenziato, ma ieri lo si è visto di nuovo allenarsi sul campo, segno di un effettivo miglioramento. L'ex giocatore della Roma probabilmente potrebbe già essere recuperato per Inter-Cremonese del 30 agosto, ma all'Inter non hanno assolutamente fretta e vogliono procedere con tutte le precauzioni del caso, pur di averlo perfettamente pronto quando gli impegni intaseranno il calendario una volta ogni tre giorni. Per questo l'obiettivo di Mkhytrian resta quello iniziale: essere a disposizione per il derby del 3 settembre".