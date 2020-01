Inter, oggi la ripresa degli allenamenti: buone notizie da Sensi. Barella e Sanchez…

Primo allenamento del 2020 per l’Inter di Antonio Conte, che torna oggi ad Appiano Gentile dopo il giorno libero concesso ieri. Così scrive il Corriere dello Sport: “Dopo la doppia seduta di lunedì e di martedì, ieri Conte ha concesso ai suoi una giornata di riposo e gli allenamenti riprenderanno oggi, con il ritrovo alla Pinetina per il pranzo. Ieri gli unici a varcare i cancelli del centro di Appiano sono stati l’infortunato Asamoah e altri nerazzurri che, reduci da periodi di stop, devono tornare al top. Probabilmente a Napoli, o in casa con l’Atalanta, Sensi sarà di nuovo titolare. Arruolabili Barella e Sanchez“.