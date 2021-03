Burdisso: “Inter, voto alto per tutti. Spiace per Eriksen, toccherà a un altro”

L'ex difensore di Inter e Roma ha parlato del cammino della squadra di Conte e dell'infortunio del danese

"Inter ogni volta più vicina al suo traguardo, che manda da 10 anni. Spiace per Eriksen che aveva preso un treno, aveva iniziato a dare quello che tutti sappiamo. È il momento in cui deve venire fuori qualcun altro, credo molto nel gruppo e nelle rose. La cosa che conta di più è essere chiari. Conte della gestione dei gruppi ha sempre fatto la sua forza. Voto altissimo per tutti all'Inter, anche per le riserve. Lautaro e Lukaku stanno facendo qualcosa di grandioso che sta portando all'Inter tanti risultati".