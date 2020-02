Burgnich: “L’Inter ha le carte in regola per competere fino alla fine. In generale…”

Intervistato da Tuttosalernitana, Tarcisio Burgnich parla della lotta scudetto. L’ex giocatore nerazzurro è convinto che l’Inter abbia le carte in regola per competere fino alla fine con Juve e Lazio: “Mancano ancora tantissime gare alla fine del campionato e l’Inter ha tutte le carte in regola per competere fino alla fine pur avendo alti e bassi. In generale un allenatore funziona quando ha alle spalle una società che lo appoggia nelle sue scelte specialmente nei momenti difficili. Un connubio dal quale non si può prescindere“.

(Tuttosalernitana)