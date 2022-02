Buriani: “Inter favorita, ma mai dare per morto il Milan in certe partite”

In vista del derby di Milano, l'ex rossonero ha detto la sua sull'importante gara di sabato

In vista di Inter-Milan, gara in programma sabato alle 18, DerbyDerbyDerby.it ha intervistato Ruben Buriani. Queste le parole dell'ex rossonero: "Per il Milan è perfino scontato dire che è una partita decisiva. Se i rossoneri perdono, recuperare terreno sull’Inter sarebbe molto difficile. Chi è favorito? Per ragioni di classifica dico l’Inter. Ma mai dare per morto il Milan in certe partite…Kessie? Mi auguro resti. Perderlo sarebbe estremamente grave. Ma credo che il Milan farà di tutto per farlo restare. L’Inter? Secondo me, con la Juve, ha fatto il mercato migliore della Serie A. Ma, Gosens o non Gosens, l’Inter era già forte così".