Buriani: “L’Inter almeno un gol lo fa sempre. Confronto Milan-tifosi…”

Nel suo intervento a TMW Radio, Ruben Buriani, ha parlato così in vista di Inter-Milan di questa sera: "A Spezia è successo un qualcosa di non troppo bello alla fine della partita quando i tifosi hanno parlato con i giocatori in campo. Non so se sia stato fatto per caricarli, ma comunque non è piacevole. Il fatto che il giorno dopo siano andati a caricarli a Milanello, invece, è molto bello. Anche perché si tratta di ragazzi che l’anno scorso erano idolatrati.