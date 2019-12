Burrasca a Tiki Taka, stavolta Wanda non c’entra: “Parole e sguardi feroci tra Cassano e…”

Di Tiki Taka si parla regolarmente ogni settimana in virtù dei temi calcistici dibattuti: dalle prese di posizione degli ospiti fissi come Vieri e Cassano (entrambi ex Inter) agli interventi in studio. Pare che nel dietro le quinte del programma ci sia stata un po’ di tensione e stavolta Wanda Nara non c’entrerebbe nulla. Come riportato da Chi: “Ancora burrasca dietro le quinte di Tiki Taka. Questa volta però lo scontro a telecamere spente è avvenuto tra Giorgia Venturini e Antonio Cassano. Tra paroloni e sguardi feroci, i due hanno concluso la puntata lasciando lo studio infilando uscite separate. Solo l’intervento dell’arbitro e conduttore Pierluigi Pardo ha fatto rientrare una situazione che poteva diventare molto calda e rissosa”.

