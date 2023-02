Buso: “Quello di Spalletti al Napoli è il calcio del futuro. Anche contro l’Inter…”

"Anche nella partita persa contro l’Inter si vedevano l’entusiasmo e la personalità. Il calcio di Spalletti è di prospettiva e si basa su giocatori che hanno una certa gamba e qualità tecnica. Voglio ricordare che parliamo di una squadra giovane. Il Napoli ha preso giocatori essenziali per il gioco di Spalletti. Questi risultati sono figli di una comunione di intenti. C’è stata una simbiosi tra Giuntoli e Spalletti. Anche Sarri ha fatto fatica il primo anno con la Lazio, adesso è differente. Questo Napoli ha qualcosa in più perché dà sensazione di giocare un calcio internazionale. Ha messo in difficoltà tutti facendo vedere del gioco. Il Napoli ha espresso un gioco difficile da affrontare. Spalletti ha cambiato mentalità, ci sono terzini che vanno in area. C’è un interscambio di ruoli e questo è il futuro".