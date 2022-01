C. Ronaldo: “Mondiale? La strada è difficile. L’Italia? Vedremo, ma so che…”

In un'intervista a Espn Brasil, il giocatore parla della sua nazionale e degli spareggi

"Ci attendono delle vere e proprie 'battaglie' e non sarà facile vincerle". In un'intervista a Espn Brasil, Cristiano Ronaldo parla della sua nazionale, il Portogallo, e degli spareggi da cui uscirà una squadra qualificata per i Mondiali in Qatar. Sulla strada della Seleçao potrebbe esserci l'Italia fresca campione d'Europa. "Sarebbe una cosa troppo triste, e dura da accettare, se non riuscissimo a qualificarci per i Mondiali", sottolinea il 5 volte Pallone d'Oro. Sarebbe anche la prima volta che CR7 salta un grande torneo internazionale, visto che da quando ha esordito in nazionale, nel 2003, il suo Portogallo si è sempre qualificato per Europei e Mondiali. E vincendo il torneo continentale nel 2016, titolo che l'estate scorsa è andato invece all'Italia.