C.t. Danimarca: “Vedo un Eriksen allegro e sereno. Sono abbastanza sicuro…”

Il c.t. della nazionale danese, Kasper Hjulmand, è contento dei tanti minuti che Eriksen sta trovando in questa seconda parte del campionato

Christian Eriksen è stato uno dei fattori determinanti di questa seconda parte della stagione dell'Inter. Antonio Conte ha trovato la posizione giusta per il danese, mezzala di sinistra e all'occorrenza anche play basso. Il c.t. della nazionale danese, Kasper Hjulmand, non è preoccupato per la posizione più arretrata che copre Eriksen: "No, non proprio. Non sono così preoccupato per questo. Al contrario, penso che stiamo vedendo un Eriksen allegro e sereno".