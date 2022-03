C. Zanetti: “Juve-Inter, gara decisiva per entrambe. Lautaro fa la differenza in Italia”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista a quattro giorni dall'atteso derby d'Italia

A quattro giorni dall'atteso derby d'Italia, Cristiano Zanetti ne ha parlati ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le parole dell'ex centrocampista: "E' decisiva per tutte e due, anche per i bianconeri per rientrare nel giro scudetto. Un pari non serve a nessuno. Partita importante. Crisi Inter? Strana perché la squadra ha perso brillantezza, non di qualità di gioco ma nei singoli".