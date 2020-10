C. Zanetti: “Il 5 maggio? Lazio-Inter partita strana, non è stata colpa di nessuno. Senza…”

In una lunga intervista a Il Posticipo, Cristiano Zanetti ripercorre le tappe più importanti della sua carriera. Dal 5 maggio alla Juve in B, questo il racconto dell’ex centrocampista: “Ho giocato all’Inter e nella Juve, sono stato alla Roma e alla Fiorentina. Sono stato bene da tutte le parti, non ho nessun rimpianto. Quando stavo bene giocavo, quando stavo mezzo e mezzo giocavo lo stesso, quando non stavo bene le società cercavano di recuperarmi il prima possibile e per questa ragione ho avuto spesso ricadute peggiori dei miei infortuni. Oggi vedo giocatori stare fermi per 2-3 settimane per un infortunio, io invece rientravo subito. Giocavamo a grandi ritmi, c’erano sempre tanti campioni da affrontare in tutte le partite, ogni gara era una battaglia, in questo senso era un calcio diverso“.

Il 5 maggio? “È stata dura, Lazio-Inter era stata una partita strana. Comunque noi non abbiamo perso lo Scudetto il 5 maggio. Quella Lazio era fortissima: c’erano Nesta, Nedved, Crespo, Stankovic, Veron, insomma era una signora squadra. Abbiamo perso punti nelle giornate precedenti, ad esempio in casa contro l’Atalanta. È stato destino, non possiamo farci niente. C’è rammarico perché ha fatto gol Simeone, un ex Inter che oggi i tifosi nerazzurri acclamano eppure quel gol di testa l’ha fatto lui. Non è stata colpa di nessuno. Abbiamo dato il massimo in quel campionato, abbiamo giocato per tutto l’anno senza due fenomeni Ronaldo e Vieri: per certi era quasi incredibile essere davanti alla Juve e alla Roma. Nel 2002 Ventola e Kallon hanno fatto miracoli nonostante fossero giovani all’epoca. Quando Ronaldo e Vieri sono rientrati ci hanno dato una grossa mano: se fossero stati disponibili fin dall’inizio, quel campionato sarebbe finito prima di cominciare”.

All’inizio del 2006 lei ha scelto di andare alla Juve poi è scoppiata Calciopoli: come è stato scendere in Serie B?

“Ho firmato a gennaio e ad aprile è scoppiato tutto, ma non ho avuto nessun problema a portare avanti la scelta che avevo preso”.

(Il Posticipo)