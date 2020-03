Cabrini: “Coronavirus? Cambierà il nostro modo di vivere. Calciatori non sono supereroi”

Antonio Cabrini, ex calciatore italiano, è intervenuto su TMW Radio all’interno della trasmissione Tutto Calcio Femminile, affrontando vari temi. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Dybala ha detto che in questi giorni gli mancava l’aria e non riusciva a fare nulla, queste parole fanno riflettere?

“Si pensa che i calciatori siano supereroi e questa maniera di pensare è completamente sbagliata. In questa epidemia siamo stati presi di mira tutti anche gli atleti perché sono persone comuni”.

Con quale stato d’animo ripartirà un calciatore quando riprenderanno a giocare?

“Cambierà il modo di vivere dopo questa emergenza. Non so cosa accadrà dopo, tanto meno ai calciatori. Ci saranno dei contraccolpi. Questo è un evento eccezionale che ha coinvolto il mondo intero e nessuno può prevedere cosa succederà”.