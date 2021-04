Cabrini: “Hakimi l’esterno più sorprendente. All’altezza dei top europei”

L'ex difensore della Juve Antonio Cabrini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Hakimi che considera l'esterno più forte

In tutte le interviste a ex giocatori juventini c’è una domanda obbligatoria: Pirlo. Continuare o cambiare?

«Io credo che Pirlo sia un ottimo tecnico. È vero, non ha esperienza però era un allenatore già in campo. Magari non sarà un leader che urla e scuote i giocatori, ma alzare la voce non è sempre la cosa migliore. In tutto questo, c’è una questione da considerare...».