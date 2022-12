Cabrini: “Scudetto? Soltanto il Napoli può perderlo, e non solo per il distacco”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Antonio Cabrini, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: «Penso che l’obiettivo più realistico per la Juventus sia quello di arrivare tra le prime quattro per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League. Soltanto il Napoli può perdere il titolo. E non lo dico soltanto per i punti di vantaggio sul Milan (8) e sulla Juventus (10).