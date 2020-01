Cacia elogia Conte: “Lukaku forte ma non un fenomeno, quest’anno ha dei numeri che…”

“Eriksen e Vidal sono due grandi giocatori, non credo che arriverebbero solo per allungare il gruppo dell’Inter. Parliamo di giocatori di squadre top club. All’Inter il vero fenomeno è Conte che ha trasformato tanti giocatori. Lukaku è l’esempio palese, per me è forte ma non è un fenomeno. Ha dei numeri che non aveva mai avuto in carriera”.

Intervenuto a Sportitalia, l’attaccante Daniele Cacia ha parlato del grande campionato finora disputato da Lukaku. I nerazzurri, intanto, si muovono sul mercato continuando a pressare Vidal.