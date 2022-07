Cagliari, Carboni: “Felice di essere qui, darò tutto per ripagare la fiducia”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Cagliari, Franco Carboni, esterno dell'Inter in prestito ai sardi, ha parlato così della nuova avventura: "Sono molto contento di essere qua, in una società così importante: darà tutto in campo per ripagare la fiducia. Sono contento di giocare con i grandi, è quello che volevo: darò tutto ogni giorno e il massimo di me. Sono un terzino, mi piace spingere molto e fare tutta la fascia: ma quando c'è da difendere mi piace farlo. Ho conosciuto il mister e i compagni: ora c'è da lavorare per raggiungere gli obiettivi. La Serie B è molto difficile, quest'anno ci sono tante squadre importanti: proviamo a vincere tutte, ma pensiamo partita per partita".