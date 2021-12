Cagliari, i convocati per l’Inter: forfait per Nandez e altri due giocatori

Sono 22 i rossoblù convocati da mister Walter Mazzarri per la gara di domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza contro l’Inter

Sono 22 i rossoblù convocati da mister Walter Mazzarri per la gara di domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza contro l’Inter. Out Nandez per un fastidio ai flessori della coscia destra; assente anche Paolo Faragò, che ha ripreso solo di recente ad allenarsi insieme al resto del gruppo e Riccardo Ladinetti, che prosegue la sua tabella di lavori personalizzati.