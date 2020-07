Sky Sport fa il punto sul mercato del Cagliari e sul futuro di Radja Nainggolan: il centrocampista belga è in prestito secco dall’Inter: “Il mercato del Cagliari dipende da Nainggolan. Attualmente è in prestito. Bisognerà capire se si riuscirà a trovare un’intesa. In Sardegna si è rivisto il vero ‘Ninja’. Bisognerà capire cosa vorranno fare i nerazzurri“.