Sebastiano Esposito ha vinto il premio di MVP di Cagliari-Empoli: per l'attaccante in prestito dall'Inter si tratta del secondo premio

Sebastiano Esposito è stato premiato come MVP di Cagliari-Empoli. L'attaccante, in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, ha segnato il gol del definitivo 2-0 che ha permesso ai toscani di vincere la partita.

Esposito è stato immortalato con il Player of the match PANINI in mano. Per lui si tratta del secondo riconoscimento dopo quello avuto dopo il match contro il Monza della prima giornata di campionato.