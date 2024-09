A sbloccare l'incontro ci pensa Lorenzo Colombo al 33' mentre il raddoppio arriva ad inizio ripresa con il grande gol di Sebastiano Esposito: l'attaccante, in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, approfitta dell'errore di Augello e conclude trovando la risposta di Scuffet ma, sulla respinta, trafigge il portiere dei sari per il 2-0 definitivo. Esposito è rimasto in campo per 89', venendo poi sostituito da Pellegri.